Мать обезглавленного в Подмосковье ребенка призналась в его убийстве

Елена Цуканова, мать обезглавленного в подмосковной Балашихе ребенка, во время допроса призналась в его убийстве. При этом она не смогла объяснить мотивы своего поступка. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России Московской области.
— На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла, — передает Telegram-канал ведомства.
По данным журналистов, на расправу с сыном Елену Цуканову могло натолкнуть другое убийство ребенка, произошедшее ранее в Москве.
— Тогда 37-летняя Ксения зарезала и забила молотком своего ребенка, а затем попыталась свести счеты с жизнью. Она только сейчас вышла из комы и находится в реанимации. Если Цуканову признают вменяемой, ей моет грозить до 25 лет колонии, — передает Telegram-канал Shot.
О произошедшем стало известно вечером 12 ноября. Согласно информации следователей, убийство произошло в квартире на улице Академика Анохина. Правоохранители нашли тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и других травм.