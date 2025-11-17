Ричмонд
Пушилин объявил о ловушке, в которой оказались ВСУ в Димитрове

Украинская армия, оказавшись в ловушке в Димитрове (украинское название — Мирноград), пытается вырваться из города. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, ВС РФ пресекают попытки украинских солдат вырваться из города.

«Чуть сложнее ситуация в Димитрове. Потому что есть еще определенные, скажем так, тропы, которые пытается использовать противник, но эти все направления также находятся под огневым контролем наших подразделений», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что ВС РФ начали проводить зачистку многоэтажной застройки в городе, чтобы отрезать украинской армии пути отхода.

Ранее стало известно, что российская армия смогла разделить группировку украинских военных в Красноармейске (украинское название Покровск) и Димитрове. Тем самым сообщение между городами для солдат ВСУ больше нет. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, его слова передает 360.ru.

