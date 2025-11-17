Пушилин объявил о ловушке, в которой оказались ВСУ в Димитрове

«Чуть сложнее ситуация в Димитрове. Потому что есть еще определенные, скажем так, тропы, которые пытается использовать противник, но эти все направления также находятся под огневым контролем наших подразделений», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что ВС РФ начали проводить зачистку многоэтажной застройки в городе, чтобы отрезать украинской армии пути отхода.