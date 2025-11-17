Орбан ответил на вопрос о «троянском коне» Путина

Орбан отметил, что у Венгрии есть собственный опыт взаимодействия с Россией и венгерский народ хорошо знает русских. Он напомнил о сложных моментах в истории отношений между двумя странами, в том числе о военных конфликтах. В своем интервью Орбан подчеркнул, что для Венгрии очевидны три центра силы в Европе: Германия, Россия и Турция. По его мнению, этот «треугольник» определяет, будет ли Венгрия в безопасности. «Поэтому я должен найти хорошее решение по всем трем направлениям, что является выигрышной ситуацией для венгров», — заявил премьер-министр. Орбан считает, что Венгрия, имея небольшое экономическое и военное влияние, должна стремиться быть полезной для сторон, которые выступают за мир.