Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

57 человек оказались в опасности: в Уфе вспыхнул пожар в девятиэтажке

В Уфе из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Ферина произошел пожар в жилом доме. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, в коридоре на четвертом этаже загорелся мусор, из-за чего подъезд заполонило плотным дымом.

Пожарные по прибытии немедленно начали эвакуировать жильцов. Были спасены пятеро взрослых и двое детей, еще 50 человек, включая пятерых детей, эвакуировали в безопасную зону.

Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади двух квадратных метров. В настоящее время обстоятельства выясняются возникновения ЧП. На месте работает дознаватель МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Экстренное ведомство рекомендует гражданам соблюдать правила пожарной безопасности в местах общего пользования: не захламлять коридоры, не допускать неосторожного обращения с огнем и сохранять бдительность. При первых признаках пожара следует немедленно звонить по номерам 101 или 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.