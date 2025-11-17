57 человек оказались в опасности: в Уфе вспыхнул пожар в девятиэтажке

В Уфе на улице Ферина произошел пожар в жилом доме. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, в коридоре на четвертом этаже загорелся мусор, из-за чего подъезд заполонило плотным дымом.
Пожарные по прибытии немедленно начали эвакуировать жильцов. Были спасены пятеро взрослых и двое детей, еще 50 человек, включая пятерых детей, эвакуировали в безопасную зону.
Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади двух квадратных метров. В настоящее время обстоятельства выясняются возникновения ЧП. На месте работает дознаватель МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
Экстренное ведомство рекомендует гражданам соблюдать правила пожарной безопасности в местах общего пользования: не захламлять коридоры, не допускать неосторожного обращения с огнем и сохранять бдительность. При первых признаках пожара следует немедленно звонить по номерам 101 или 112.
