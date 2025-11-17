Экс-главу РГППУ приговорили к 1,5 годам колонии за растрату 700 тыс. рублей

Его судили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Суд установил, что с марта 2021 года по июнь 2024 года Дубицкий выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в учреждении. По условиям трудового договора университет ему в течение 11 месяцев оплачивал квартиру в связи с переездом на новое место жительства — в ней и.о. ректора проживал вместе с семьей. Желая остаться в этой квартире, он дал указание финансовому директору учебного заведения направить в наблюдательный совет пояснительные записки о включении в планы финансово-хозяйственной деятельности расходов на найм в 2022 и 2023 годах — в итоге на аренду квартиры было потрачено свыше 700 тыс. руб.