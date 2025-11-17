За неделю в ДТП на дорогах Крыма погибли 6 человек

За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 25 аварий. В них погибли 6 человек, включая одного подростка, и еще 26 пострадали, в числе которых также трое несовершеннолетних. С участием пешеходов произошло 6 ДТП, в которых трое погибли и четверо пострадали.