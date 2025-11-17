За неделю в ДТП на дорогах Крыма погибли 6 человек

С 10 по 16 ноября на дорогах Крыма в автомобильных авариях погибли шесть человек. Об этом стало известно из статистики, опубликованной Госавтоинспекцией республики.
За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 25 аварий. В них погибли 6 человек, включая одного подростка, и еще 26 пострадали, в числе которых также трое несовершеннолетних. С участием пешеходов произошло 6 ДТП, в которых трое погибли и четверо пострадали.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 175 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Из них 19 привлечены за это нарушение повторно, и теперь им грозит уголовная ответственность.