За неделю в ДТП на дорогах Крыма погибли 6 человек

С 10 по 16 ноября в Крыму зарегистрировано 25 аварий.

Источник: Комсомольская правда

С 10 по 16 ноября на дорогах Крыма в автомобильных авариях погибли шесть человек. Об этом стало известно из статистики, опубликованной Госавтоинспекцией республики.

За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 25 аварий. В них погибли 6 человек, включая одного подростка, и еще 26 пострадали, в числе которых также трое несовершеннолетних. С участием пешеходов произошло 6 ДТП, в которых трое погибли и четверо пострадали.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 175 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Из них 19 привлечены за это нарушение повторно, и теперь им грозит уголовная ответственность.