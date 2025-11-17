Ричмонд
Туск разошёлся в показаниях с МВД о взрыве на железной дороге из Польши на Украину

Никаких взрывов на польской железнодорожной линии, ведущей в Украину, не было. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Дущик в эфире телеканала Polsat News.

Источник: Life.ru

«Первичный осмотр выявил повреждение участка пути, что привело к остановке поезда. Движение поездов по соседнему пути поддерживается», — гласит сообщение полиции Мазовецкого воеводства Польши.

Как подчеркнул Дущик, полиция не подтверждает факт взрыва. На месте работают сотрудники спецслужб, полицейские и прокуратура. Более подробная информация будет представлена в ближайшие дни. А премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил версию саботажа, о чём написал в своих социальных сетях.

«Возможно, речь идёт об акте диверсии. Пострадавших нет. Соответствующие службы проводят расследование», — говорит политик.

Таким образом, версии случившегося слегка расходятся. Ранее Life.ru рассказывал, что в Польше повредили железную дорогу на линии, которая ведёт на Украину. Это обнаружил машинист одного из поездов, а затем подтвердила полиция Мазовецкого воеводства.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

