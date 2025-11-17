Туск разошёлся в показаниях с МВД о взрыве на железной дороге из Польши на Украину

Как подчеркнул Дущик, полиция не подтверждает факт взрыва. На месте работают сотрудники спецслужб, полицейские и прокуратура. Более подробная информация будет представлена в ближайшие дни. А премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил версию саботажа, о чём написал в своих социальных сетях.