СК показал видео задержания в Балашихе матери за убийство 6-летнего сына

Задержанная призналась в убийстве ребенка.

Следственный комитет Московской области показал кадры задержания жительницы Балашихи, подозреваемой в убийстве 6-летнего сына.

На видео запечатлено, как подозреваемую доставили в следственный комитет. На допросе женщина призналась в убийстве ребенка и написала явку с повинной. Мотивы убийства сына она назвать не смогла.

Ребенка женщина убила в квартире в Балашихе. Тело сына она выбросила в пруд.

Следователи и криминалисты осмотрели место убийства, изъяли вещественные доказательства и ножи. Женщина пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

Правоохранители уже допросили родственников и соседей семьи.

Ранее сообщалось, что в красноярском городе Канск мать убила троих детей. Сыну она отрубила голову и поставила ее в сервант.