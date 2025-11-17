СК показал видео задержания в Балашихе матери за убийство 6-летнего сына

Следственный комитет Московской области показал кадры задержания жительницы Балашихи, подозреваемой в убийстве 6-летнего сына.
На видео запечатлено, как подозреваемую доставили в следственный комитет. На допросе женщина призналась в убийстве ребенка и написала явку с повинной. Мотивы убийства сына она назвать не смогла.
Ребенка женщина убила в квартире в Балашихе. Тело сына она выбросила в пруд.
Следователи и криминалисты осмотрели место убийства, изъяли вещественные доказательства и ножи. Женщина пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
Правоохранители уже допросили родственников и соседей семьи.
Ранее сообщалось, что в красноярском городе Канск мать убила троих детей. Сыну она отрубила голову и поставила ее в сервант.