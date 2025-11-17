Кошмар в башкирской сельской школе: 13-летнего мальчика затравили и избили

В Башкирии прокуратура организовала проверку из-за буллинга в одной из школ Дуванского района. Поводом стало происшествие, случившееся в прошлом месяце, 15 октября, когда в результате конфликта между двумя учащимися 13-летний мальчик получил травмы.
Как сообщает пресс-служба надзорное ведомство, в ходе проверки планируется выяснить все обстоятельства и причины случившегося. Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних, дадут оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения, а также родителей в части исполнения ими своих обязанностей по воспитанию и защите прав детей.
— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — отметили в прокуратуре.
