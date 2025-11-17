Жителю Тульской области грозит пожизненное за криптопереводы ВСУ

«Федеральной службой безопасности РФ на территории Тульской области пресечена противоправная деятельность 32-летнего жителя региона, подозреваемого в совершении государственной измены», — говорится в сообщении ФСБ. Мужчина перевел деньги вооруженным формированиям Украины, используя криптовалюту. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.