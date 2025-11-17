Жителю Тульской области грозит пожизненное за криптопереводы ВСУ

Обвиняемый в госизмене арестован.
Житель Тульской области перевел деньги ВСУ, используя криптовалюту. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности РФ на территории Тульской области пресечена противоправная деятельность 32-летнего жителя региона, подозреваемого в совершении государственной измены», — говорится в сообщении ФСБ. Мужчина перевел деньги вооруженным формированиям Украины, используя криптовалюту. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Обвиняемый в госизмене арестован. В настоящее время проводятся следственные действия. Их цель — документировать все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого.