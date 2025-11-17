Ричмонд
FT: воздушная оборона Франции и Германии находится на грани краха

Крупнейшая в Европе программа вооружений Future Combat Air System (FCAS) терпит крах из-за разногласий между Airbus и Dassault Aviation. Об этом сообщает Financial Times.

«Берлин и Париж обсуждают отказ от запланированного совместного производства истребителей и сосредоточение на “боевом облаке” в воздухе», — сообщает издание. Программа нацелена на создание облачного интерфейса, который бы при помощи искусственного интеллекта позволил связать пилотов истребителей с радарами, датчиками и беспилотниками. Об ограничении зоны сотрудничества уже заявили лидеры обеих стран.

Ранее Франция, Германия и Испания столкнулись с разногласиями в создании истребителя шестого поколения SCAF. Об этом сообщал министр обороны Бельгии Тео Франкен.