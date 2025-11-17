Бездомные собаки напали на детей на территории школы в Иркутске

IrkutskMedia, 17 ноября. В социальных сетях и СМИ распространилась информация о том, что безнадзорные собаки напали на школьников на территории одной из школ в Октябрьском районе Иркутска. Как сообщается в публикациях в интернете, инцидент произошёл в субботу, 15 ноября. В пресс-службе прокуратуры Иркутской области уточнили, что безнадзорные животные могут находиться на территории Татарского кладбища.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, по данному факту в ведомстве возбудили уголовное дело. Правоохранители проводят необходимые следственные действия, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования, даст оценку принятых процессуальных решений. Сотрудники ведомства также проводят проверку исполнения законодательства об ответственном обращении с животными органами местного самоуправления. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутском районе следователи организовали проверку по факту происшествия с бойцовскими собаками в садоводстве «Зелёный сад». Ранее в социальных сетях и СМИ распространились публикации о том, что три агрессивных пса находятся без присмотра хозяев и нападают на соседских домашних животных.