Бездомные собаки напали на детей на территории школы в Иркутске

IrkutskMedia, 17 ноября. В социальных сетях и СМИ распространилась информация о том, что безнадзорные собаки напали на школьников на территории одной из школ в Октябрьском районе Иркутска. Как сообщается в публикациях в интернете, инцидент произошёл в субботу, 15 ноября. В пресс-службе прокуратуры Иркутской области уточнили, что безнадзорные животные могут находиться на территории Татарского кладбища.