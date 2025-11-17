ВС РФ ликвидировали элитный украинский спецназ под Красноармейском: карта СВО на 17 ноября

В Красноармейске спецназ ГУР открыл огонь по своим из-за недостатка информации.
Красноармейск (украинское название Покровск) почти пал. ВСУ несут там тяжелые потери. Об этом пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на The Sunday Times. Помимо этого, украинский десант, высадившийся в городе, из-за недостатка информации стрелял по своим же сослуживцам из ВСУ.
В свою очередь, элитные части украинских ВС контратакуют у Купянска. Они безуспешно пытаются деблокировать окруженных сослуживцев. Также звучат заявления, что ВСУ бегут из Орестополя в Днепропетровской области, а также из Гуляйполя в Запорожской области. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Обстановка в Красноармейске.
Ликвидирован элитный спецназ.
Российские солдаты ликвидировали десант элитного спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины на окраине Красноармейска. Об этом сообщил военкор Дмитрий Стешин. Уничтоженные бойцы ГУР были экипированы дорогостоящим снаряжением: оружием с оптикой и тепловизорами, современными рациями и специализированной обувью, однако это им не помогло.
Боец ВС РФ с позывным Гоша также поделился подробностями. По его словам, сначала российские военные подумали, что вертолеты, с которых десантировался противник, принадлежал солдатам РФ. После того как ГУРовцы в дыму пытались рассредоточиться, по ним начали отрабатывать операторы дронов. Также противник пытался пробиться в здание, где базировались российские бойцы, но безуспешно.
Украинский спецназ стрелял по своим же.
Также сообщалось, что военнослужащие сил специальных операций ГУР вступили в перестрелку с другими украинскими военными. Это случилось из-за недостатка информации. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Руслан Шахун.
«Конкретной задачи не было в Покровске поставлено. Просто было сказано: высадка с вертолета — и туда вам двигаться. Когда мы шли, там стояли посты. По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам даже никто не сказал, что там находились, наши, на блокпостах этих», — рассказал Шахун.
Он добавил, что в самом начале операции по десантированию, еще до того, как группа достигла ближайших строений, из радиопереговоров стало известно, что значительная часть спецназовцев получила ранения, а некоторые перестали выходить на связь. Сам Шахун также пострадал. В результате атаки дрона он получил травму ноги и потерял несколько пальцев.
Город почти пал.
Британская газета The Sunday Times также написала, что ВСУ практически отдали Покровск под натиском российской армии. Украинские солдаты несут значительные потери в городе. Подробности публикации британского издания приводит telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Покровск почти пал. Он окружен с трех сторон, украинская армия несет значительные потери», — сказано в публикации.
Однако в материале также упоминается, что боевые действия на северо-востоке ДНР будут продолжаться, поскольку ряд укрепленных населенных пунктов по-прежнему контролируется киевскими властями. При этом ожидаемая потеря Покровска и расположенного рядом Мирнограда, вряд ли станет определяющим фактором в развитии военного конфликта, отмечает The Sunday Times.
Попытка ВСУ деблокировать Купянск.
Российская армия предотвратила попытку элитных частей ВСУ деблокировать Купянск. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Он рассказал, что в ходе боевых действий в районе города российские военные продолжали ликвидировать окруженную группировку противника. По словам Марочко, украинское командование предпринимало неоднократные попытки деблокировать свои подразделения, в том числе посредством контратак. При этом ВСУ задействовали на данном участке фронта резервы, включая элитные подразделения, но эти меры не принесли желаемого эффекта. В результате противник понес существенные потери в личном составе, а также в вооружении и военной технике.
ВСУ частично отступили из Орестополя.
Украинские военные частично оставили свои позиции в Орестополе Днепропетровской области после того, как начался штурм населенного пункта. Об этом рассказал командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Док.
«Зашли спокойно, каждый знал свое дело, никто не нервничал, никто не паниковал. Зашли внезапно, забросили мелкие группы, и они [ВСУ] начали убегать. С нами в контактный бой никто не вступал, они побежали от нас», — сказал командир в интервью ТАСС.
По его словам, для приближения к населенному пункту российская армия использовала мотоциклы, а затем небольшими группами с трех сторон продвинулись к селу. По другой информации, в районе Орестополя сдались иностранные наемники, сообщил командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Тима.
Отступление ВСУ из Гуляйполя.
Группы 144-й бригады ВСУ пытаются бежать с позиций в Гуляйполе. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он рассказал, что украинские военнослужащие пытаются покидать позиции малыми группами.
ВСУ потеряли больше 3 тысяч солдат в боях у ЛНР.
За прошедшую неделю на рубежах ЛНР украинские военнослужащие потеряли 3,3 тысячи человек убитыми и ранеными, включая иностранных наемников, сообщил Марочко.
«Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок “Север”, “Юг” и “Запад” за отчетный промежуток времени составили порядка 3 305 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск “Запад”, действующей на купянском, боровском, краснолиманском направлениях, а также на оккупированном Киевом участке в ЛНР», — рассказал Марочко, проанализировав информацию из сводок Минобороны.
Другие новости с фронта.
Запорожское направление.
Стало известно о продвижении российской армии в нескольких населенных пунктах. По сообщениям telegram-канала WarGonzo, наблюдается наступление в Степногорске, есть успехи в Приморском, а также значительные продвижения к окраинам Орехова.
Донецкое направление.
На южно-донецком направлении российские войска ведут наступление в районе населенных пунктов Веселый и Зеленый Гай. ВС РФ также наступают на окраинах Затишья, которое находится в 1,7 километра от Гуляйполя. Отмечено продвижение в лесополосах к востоку от Нечаевки и Нового Запорожья. В районе Великомихайловки российские войска закрепились в лесном массиве восточнее поселка.
Константиновское направление.
На константиновском направлении российская армия наступает в районе населенных пунктов Плещеевка и Нелеповка. В Иванполье российские войска закрепляются на новых позициях, в том числе в центральной части населенного пункта.
Краснолиманское направление.
На краснолиманском направлении российские вооруженные силы наступают, двигаясь по автомобильным дорогам в направлении Красного Лимана. В районе Ямполя продолжаются боевые столкновения. Также имеются сведения о продвижении российских войск к Северску со стороны Дроновки.
Харьковское направление.
На купянском направлении продолжаются боевые действия — в настоящее время они сосредоточены в районе населенных пунктов Куриловка и Кучеровка. ВС РФ успешно отразили атаку противника, которая была предпринята со стороны трассы на Харьков и имела целью деблокирование Купянска.