ВС РФ ликвидировали элитный украинский спецназ под Красноармейском: карта СВО на 17 ноября

«Конкретной задачи не было в Покровске поставлено. Просто было сказано: высадка с вертолета — и туда вам двигаться. Когда мы шли, там стояли посты. По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам даже никто не сказал, что там находились, наши, на блокпостах этих», — рассказал Шахун.