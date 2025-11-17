Стали известны подробности смертельной аварии в Дубовском районе

Дорожная авария унесла три человеческих жизни ранним утром субботы, 16 ноября. Трагическое происшествие случилось около 4:40 на 626-м километре федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград».
«По предварительной информации, водитель Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым Mercedes-Benz Actros», — уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области.
На видео попали жуткие кадры: легковая иномарка чуть ли не наполовину оказалась под лесовозом, врезавшись в полуприцеп грузовика на полном ходу. У водителя, находившегося за рулем Kia, не было ни одного шанса выжить. Погибли и две его пассажирки — удар был такой силы, что они получили травмы, не совместимые с жизнью.
После столкновения автомобиль вспыхнул. Огонь перебросился на доски в полуприцепе Mercedes. На место пожара оперативно прибыли огнеборцы.
Проверку, организованную после аварии правоохранительным ведомством, контролирует областная прокуратура. На место происшествия выезжала прокурор Дубовского района Людмила Гермашева.
