Стали известны подробности смертельной аварии в Дубовском районе

На видео попали жуткие кадры: легковая иномарка чуть ли не наполовину оказалась под лесовозом, врезавшись в полуприцеп грузовика на полном ходу. У водителя, находившегося за рулем Kia, не было ни одного шанса выжить. Погибли и две его пассажирки — удар был такой силы, что они получили травмы, не совместимые с жизнью.