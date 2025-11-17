В Забайкальском крае на сотрудника транспортной компании наехал тепловоз

На Забайкальской железной дороге произошел трагический инцидент, унесший жизнь сотрудника транспортной организации. 12 ноября 2025 года на 6-м тупиковом железнодорожном пути станции Жипхеген произошел наезд тепловоза на составителя поездов во время проведения маневровых работ. Как сообщили КП-Иркутск в Восточном межрегиональном СУТ СК России, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
— Следователи приступили к расследованию происшествия и завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельств трагедии. Особое внимание уделяется выяснению причин, и соблюдению правил техники безопасности при проведении работ.