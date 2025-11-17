Ричмонд
15-летняя уфимка оказалась на грани жизни и смерти: у нее диагностировали острое отравление медикаментами

В Уфе с медикаментозным отравлением в реанимацию попала 15-летняя девочка.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 17 ноября, в Уфе в больницу скорой медицинской помощи доставили 15-летнюю девочку с острым медикаментозным отравлением. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По словам руководителя ведомства, в настоящее время пациентка находится в реанимации, ей оказывают всю необходимую помощь. Состояние подростка оценивается как тяжелое, но стабильное.

Рахматуллин также сообщил, что после стабилизации состояния девочки ее планируют перевести в детское отделение для дальнейшего лечения и наблюдения.

