15-летняя уфимка оказалась на грани жизни и смерти: у нее диагностировали острое отравление медикаментами

Сегодня ночью, 17 ноября, в Уфе в больницу скорой медицинской помощи доставили 15-летнюю девочку с острым медикаментозным отравлением. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
По словам руководителя ведомства, в настоящее время пациентка находится в реанимации, ей оказывают всю необходимую помощь. Состояние подростка оценивается как тяжелое, но стабильное.
Рахматуллин также сообщил, что после стабилизации состояния девочки ее планируют перевести в детское отделение для дальнейшего лечения и наблюдения.
