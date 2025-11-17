Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске женщина напала на продавца в магазине

В Иркутске полиция разыскивает женщину, которая подозревается в нападении на продавца. В результате инцидента сотрудница магазина получила травмы и была госпитализирована. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: Скриншот

Инцидент произошёл 7 ноября вечером. В одном из магазинов по адресу рабочий посёлок Маркова, микрорайон Берёзовый, дом 169, между неизвестной покупательницей и продавцом возник словесный конфликт. В ходе ссоры женщина набросилась на сотрудницу магазина, повалила её на пол и скрылась с места происшествия.

На данный момент потерпевшая находится в медицинском учреждении. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции 10 городского управления полиции ведут розыск подозреваемой и призывают ее добровольно явиться в отдел для дачи показаний.

Приметы подозреваемой: 25−30 лет, рост 160−165 см, была одета в длинный зимний пуховик чёрного цвета и белую вязаную шапку. Приметы мужчины, находившегося с ней: на вид 32 года, рост около 160 см, коротко стриженный, был одет в длинный пуховик и синие джинсы.

Межмуниципальное управление МВД России «Иркутское» просит всех, кто располагает какой-либо информацией о данной женщине или ее спутнике, сообщить об этом по телефонам дежурной части +7 (3952)212626 или +7 924 828−83−33. Также информацию можно предоставить в ближайший отдел полиции.