В Иркутске женщина напала на продавца в магазине

Инцидент произошёл 7 ноября вечером. В одном из магазинов по адресу рабочий посёлок Маркова, микрорайон Берёзовый, дом 169, между неизвестной покупательницей и продавцом возник словесный конфликт. В ходе ссоры женщина набросилась на сотрудницу магазина, повалила её на пол и скрылась с места происшествия.
На данный момент потерпевшая находится в медицинском учреждении. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции 10 городского управления полиции ведут розыск подозреваемой и призывают ее добровольно явиться в отдел для дачи показаний.
Приметы подозреваемой: 25−30 лет, рост 160−165 см, была одета в длинный зимний пуховик чёрного цвета и белую вязаную шапку. Приметы мужчины, находившегося с ней: на вид 32 года, рост около 160 см, коротко стриженный, был одет в длинный пуховик и синие джинсы.
Межмуниципальное управление МВД России «Иркутское» просит всех, кто располагает какой-либо информацией о данной женщине или ее спутнике, сообщить об этом по телефонам дежурной части +7 (3952)212626 или