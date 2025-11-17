В Иркутске женщина напала на продавца в магазине

В Иркутске полиция разыскивает женщину, которая подозревается в нападении на продавца. В результате инцидента сотрудница магазина получила травмы и была госпитализирована. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.