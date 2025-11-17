В Ростове мужчина потерял 480 тысяч рублей после двух звонков от мошенников

56-летний житель Ростова-на-Дону потерял 480 тысяч рублей после общения с мошенниками. Об этом рассказали ГУ МВД России по региону.
Сначала с ростовчанином связался неизвестный, который представился курьером почтовой службы, он сообщил о проблемах с доставкой посылки и потребовал уточнить данные.
После этого поступил второй звонок, на этот раз якобы от сотрудника банка. Липовый специалист сразу же начал говорить, что деньги собеседника под угрозой и их нужно срочно защитить. Он убедил жертву снять все накопления и отправить через терминал на чужие счета.
Через время пострадавший понял, что его обманули, и обратился в полицию. Правоохранители завели дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Жителям Дона напоминают: не доверяйте неизвестным, даже если они представляются сотрудниками каких-либо учреждений. Все вопросы лучше решать лично или по официальным телефонам, указанным на сайтах организаций. Банковские служащие не просят коды из смс, личные данные, а также не советуют перечислить деньги на «безопасный счет».
