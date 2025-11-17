В Ростове мужчина потерял 480 тысяч рублей после двух звонков от мошенников

После этого поступил второй звонок, на этот раз якобы от сотрудника банка. Липовый специалист сразу же начал говорить, что деньги собеседника под угрозой и их нужно срочно защитить. Он убедил жертву снять все накопления и отправить через терминал на чужие счета.