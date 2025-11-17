Жителя Тульской области арестовали за госизмену и финансирование ВСУ

Как установило следствие, мужчина переводил деньги вооруженным формированиям Украины с помощью криптовалютных инструментов.
Следственное управление УФСБ по Тульской области возбудило уголовное дело по статье «Государственная измена». В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.
За данное преступление предусмотрено суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства по делу.
В ведомстве в очередной раз напомнили, что «все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание».