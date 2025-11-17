Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Тульской области арестовали за госизмену и финансирование ВСУ

В Тульской области по делу о госизмене арестован мужчина. По данным ФСБ, он использовал криптовалюту для денежных переводов украинской армии. В ведомстве напомнили о неотвратимости наказания за помощь противнику.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 32-летнего жителя Тульской области по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Как установило следствие, мужчина переводил деньги вооруженным формированиям Украины с помощью криптовалютных инструментов.

Следственное управление УФСБ по Тульской области возбудило уголовное дело по статье «Государственная измена». В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.

За данное преступление предусмотрено суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства по делу.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что «все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание».