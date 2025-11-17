Ричмонд
Двое минчан отдали мошенникам более 400 тысяч за замену домофонов

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Столичные правоохранители задержали курьера мошенников, которая забрала у доверчивых граждан более 400 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Одной из жертв, по информации правоохранителей, стала 52-летняя минчанка. Она обратилась в милицию и рассказала, что отдала мошенникам более 110 тысяч рублей.

«На линию “102” обратилась 52-летняя минчанка, которой по телефону сообщили о замене домофона в подъезде и попросили назвать паспортные данные для получения новых ключей», — пояснила инспектор по особым поручениям ОИОС ГУВД Мингорисполкома Татьяна Обозная.

Позже второй звонивший представился женщине сотрудником милиции и сообщил о том, что от ее имени проводятся незаконные финансовые операции. А дальше известная схема: чтобы сберечь накопления, представившийся милиционером собеседник, предложил передать деньги курьеру для декларирования. Испуганная минчанка так и поступила.

Когда поняла, что ее обманули, обратилась в милицию.

По данному делу, столичные оперативники задержали 41-летнюю женщину, также жительницу Минска.

Позже правоохранители выяснили, что курьер ранее сама стала жертвой мошенников по той же схеме. Забрать деньги у очередных жертв и вывезти средства за границу, по ее словам, она согласилась под угрозой уголовного преследования.

«Известно, что фигурантка забрала деньги у двух человек и отвезла в соседнее государство более 400000 рублей в эквиваленте, где передала неизвестному», — сообщила Обозная.

Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители обращают внимание, что мошеннические схемы все время совершенствуются. В ГУВД Мингорисполкома призвали граждан быть предельно бдительными: не сообщать свои личные данные, реквизиты банковских карт неизвестным.