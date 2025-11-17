Двое минчан отдали мошенникам более 400 тысяч за замену домофонов

Позже второй звонивший представился женщине сотрудником милиции и сообщил о том, что от ее имени проводятся незаконные финансовые операции. А дальше известная схема: чтобы сберечь накопления, представившийся милиционером собеседник, предложил передать деньги курьеру для декларирования. Испуганная минчанка так и поступила.