Энергетики назвали причину «конца света» в Алматы

В мегаполисе был слышен взрыв и погас свет.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 17 ноя — Sputnik. Утром 17 ноября жители Алматы услышали громкие звуки, похожие на взрыв.

Сразу после этого в нескольких районах мегаполиса погас свет. Информацию в соцсетях о взрыве на высоковольтной линии электропередач прокомментировали в АО «Алатау Жарык Компаниясы».

Корреспонденту Sputnik Казахстан сообщили, что причиной стало возгорание концевой муфты высоковольтной линии электропередач.

«Частично были погашены потребители следующих районов: Бостандыкский район, Ауэзовский район, Алмалинский район. Распространяемая информация о пожаре на трансформаторной подстанции (ТП) не подтверждается и не соответствует действительности. В 09:13 все погашенные потребители были включены», — сообщили в компании.

Между тем, в ДЧС Алматы рассказали, что в 08:53 на пульт дежурного поступил вызов о том, что на улице Утеген-батыра горит трансформатор. Пострадавших нет.