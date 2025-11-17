«Пытаются заставить меня замолчать»: казахстанка заявила о давлении со стороны силовиков

Жительница Астаны заявила в Instagram, что ее избили на паркинге ЖК и отправили под домашний арест, чтобы она не попала в Администрацию президента. Она утверждает, что на нее оказали физическое и психологическое давление, чтобы помешать рассказать о нарушениях, связанных с ТОО и земельными участками.
Женщина написала, что ей угрожали и заявляли: «Ты в Администрацию президента не пойдешь. Ты ничего не скажешь. Мы тебя посадим». Она опасается за свою безопасность и утверждает, что уголовное преследование — это попытка заставить ее замолчать.
Пост сопровождается видео, на котором на паркинге несколько мужчин отводят женщину за угол и запихивают ее на заднее сиденье автомобиля. Департамент полиции Акмолинской области подтвердил начало досудебного расследования по факту мошенничества.
После получения доказательств женщину признали подозреваемой и принудительно доставили в отдел полиции. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, что было поддержано прокурором района и следственной судьей.