«Пытаются заставить меня замолчать»: казахстанка заявила о давлении со стороны силовиков

Жительница Астаны заявила в Instagram, что ее избили на паркинге ЖК и отправили под домашний арест, чтобы она не попала в Администрацию президента. Она утверждает, что на нее оказали физическое и психологическое давление, чтобы помешать рассказать о нарушениях, связанных с ТОО и земельными участками.