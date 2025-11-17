Ричмонд
В Иркутске заведено уголовное дело из-за нападения собак на детей

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следователи завели уголовное дело после нападения бездомных собак на школьников. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, случилось все 15 ноября 2025 года на территории одной из школ в Октябрьском районе Иркутска.

Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Параллельно прокуратура Октябрьского района начала собственную проверку. Она касается не только этого случая, но и бездействия ответственных лиц, отлавливающих бродячих животных на территории Татарского кладбища в том же районе.

— Надзорное ведомство проверит, как местные власти исполняют законодательство об обращении с животными. Кроме того, прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела о халатности, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.