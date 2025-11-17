Лихач из Дагестана устроил дрифт на Красной в Краснодаре и повредил дорогу

В Краснодаре сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 34-летнего жителя Республики Дагестан за демонстративный дрифт на центральной улице, в результате которого было повреждено дорожное полотно.
По информации ГУ МВД России по городу Краснодару, мужчина, управлявший иномаркой, совершил опасные маневры на улице Красной, что не только создало угрозу безопасности движения, но и привело к порче дорожной инфраструктуры.
В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям. Водителю инкриминируются управление транспортным средством с тонировкой, светопропускание которой не соответствует требованиям (влечет наложение штрафа в размере 500 рублей), выезд на «встречку» (влечет наложение административного штрафа в размере 7500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев), а также повреждение дорог, что предусматривает штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.