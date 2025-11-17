Лихач из Дагестана устроил дрифт на Красной в Краснодаре и повредил дорогу

В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям. Водителю инкриминируются управление транспортным средством с тонировкой, светопропускание которой не соответствует требованиям (влечет наложение штрафа в размере 500 рублей), выезд на «встречку» (влечет наложение административного штрафа в размере 7500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев), а также повреждение дорог, что предусматривает штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.