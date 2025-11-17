Соседи подрались с боксерскими перчатках из-за мусора у подъезда

В суд на рассмотрение было направлено уголовное дело в отношении 60-летнего минчанина, которого обвиняют в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения. Фигурант вместе с сожительницей шел из магазина. Подойдя к подъезду дома, расположенного на улице передовой, он заметил соседа в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сделал фигуранту замечание, что бутылки из-под дешевого вина, которое пьет мужчина, разбросаны возле мусорки. Он попросил их убрать. Однако житель Минска на все указанное резко ответил — сосед предложил выяснить отношения «по-мужски» и пошел в подъезд.