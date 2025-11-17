Соседи подрались с боксерскими перчатках из-за мусора у подъезда. Подробности привели в пресс-службе Партизанского района. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
В суд на рассмотрение было направлено уголовное дело в отношении 60-летнего минчанина, которого обвиняют в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения. Фигурант вместе с сожительницей шел из магазина. Подойдя к подъезду дома, расположенного на улице передовой, он заметил соседа в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сделал фигуранту замечание, что бутылки из-под дешевого вина, которое пьет мужчина, разбросаны возле мусорки. Он попросил их убрать. Однако житель Минска на все указанное резко ответил — сосед предложил выяснить отношения «по-мужски» и пошел в подъезд.
В скором времени он вернулся и на руках у мужчины были боксерские перчатки. Вместе с обвиняемым они отошли за дом, что начали толкаться. В какой-то момент фигурант ударил оппонента по туловищу, а затем, обхватив руками, повалил его на землю. Мужчина нанес 41-летнемуу соседу два удара кулаком в голову.
Потерпевшего забрала скорая, в отношении минчанина завели уголовное дело. Заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук уточнил, что мужчине было предъявлено обвинение по части 1 статьи 149 Уголовного кодексе — умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. По статье предусматривается наказание вплоть до трех лет лишения свободы со штрафом или без него. Вину фигурант признал полностью, раскаялся в содеянном.
