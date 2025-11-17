Ричмонд
На МКАД перекрыли движение автомобилей

В Москве на участке МКАД ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Источник: РИА "Новости"

«Движение закрыто на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта», — сообщает канал.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными и искать пути объезд. О причинах закрытия движения участка МКАД не сообщается.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.