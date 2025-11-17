«Меня бросила девушка»: пьяная поездка обернулась для «романтика» бедой

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД и отдела по контролю за оборотом наркотиков Ангарского городского округа провели рейды по выявлению нетрезвых водителей. Результаты оказались неутешительными.
Так, инспекторы остановили автомобиль «Volkswagen», за рулем которого был нетрезвый водитель. На вопрос, что привело его в таком состоянии сесть за руль, парень объяснил: «Меня кинула девушка, и я поехал доказать, что могу управлять машиной». Также он добавил, что ехал в магазин за добавкой.
— Уровень алкоголя в организме у «романтика» превысил норму более чем в 5,5 раз, — уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Теперь нарушителя ждет административное наказание, а его машину отправят на штрафстоянку. Всего за период проведения рейдов восемь пьяных автомобилистов лишились водительских прав.
Также среди нарушителей оказался мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь его ожидает уголовное преследование.