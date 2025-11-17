Ричмонд
«Заранее приобрел горючее на ближайшей АЗС». Под Горками пенсионер из мести за обещания по зарплате поджег автомобиль знакомого

Под Горками пенсионер поджег авто знакомого, отомстив за невыполненные обещания.

Источник: Комсомольская правда

Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно данным, днем 10 ноября 2025 года на Центральной улице деревни Тушково, расположенной в Горецком районе, загорелся автомобиль Ford. Спасатели ликвидировали огонь, однако машина получила серьезные повреждения.

Удалось установить, что в указанный день 37-летний житель Горок приехал на дачу на иномарке. Он припарковал транспортное средстве рядом с домом и начал вместе со знакомым чинить крышу. В какой-то момент мужчина услышал хлопки, выбежал на улицу и заметил, как горит его автомобиль. Неподалеку находился 63-летний местный житель, громко звавший хозяина скорее тушить пожар, пока авто не сгорело.

Однако в ходе разбирательств выяснилось, что машину поджог на почве личной неприязни звавший на помощь пенсионер. Около автомобиля были обнаружены остатки оплавленной канистры, а при себе у мужчины — коробок спичек.

«Выяснилось, что мотивом преступления стали давние рабочие отношения между потерпевшим и пенсионером, связанные с якобы невыполненными обещаниями по зарплате. Пенсионер заранее приобрел горючее на ближайшей АЗС. В день поджога он поехал из дома на велосипеде с полной канистрой.», — привели подробности в СК.

В отношении пенсионера было заведено уголовное дело по части 1 статьи 14 Уголовного кодекса и части 2 статьи 218 УК — покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в крупном размер. Он заключен под стражу.