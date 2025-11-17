«Заранее приобрел горючее на ближайшей АЗС». Под Горками пенсионер из мести за обещания по зарплате поджег автомобиль знакомого

Удалось установить, что в указанный день 37-летний житель Горок приехал на дачу на иномарке. Он припарковал транспортное средстве рядом с домом и начал вместе со знакомым чинить крышу. В какой-то момент мужчина услышал хлопки, выбежал на улицу и заметил, как горит его автомобиль. Неподалеку находился 63-летний местный житель, громко звавший хозяина скорее тушить пожар, пока авто не сгорело.