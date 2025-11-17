Выживальщик Федоров объяснил, что может быть с Усольцевыми

По его мнению, у опытного туриста есть шансы продержаться месяц, но только со всем необходимым снаряжением. У обычной зажигалки газ закончится за неделю. К тому же, полтора месяца в заснеженной тайге семье надо было чем-то питаться. А значит, охотиться, на что способен не каждый турист. Подножный корм не может закрыть все потребности организма. Такое пропитание не покрывает количество калорий, затраченных на его поиск.