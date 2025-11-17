Выживальщик Федоров объяснил, что может быть с Усольцевыми

Прошло полтора месяца с тех пор, как семья Усольцевых бесследно исчезла на Кутурчинском Белогорье. Масштабные поиски не дали результатов, породив массу версий — от несчастного случая до побега за границу.
Были ли у семьи шансы выжить в заснеженной тайге Красноярского края, когда их могут признать погибшими и кто еще загадочно пропадал в районе Кутурчинского Белогорья — в материале krsk.aif.ru.
Близки к нулю.
28 сентября семья Усольцевых — опытный турист Сергей с женой Ириной и 5-летней дочерью Ариной — в легкой одежде отправились к скале Буратинка. Маршрут простой и маркированный, но через три часа погода резко испортилась: начался ливень с густым туманом. Семья не вернулась. Единственная зацепка, найденная в их машине, — вскрытая упаковка спичек, где не хватало одного коробка.
По словам инструктора по выживанию Георгия Федорова, именно огонь — главный фактор выживания. Без еды человек может продержаться три недели, но переохлаждение сводит шансы к нулю.
«Если мы рассматриваем период в две недели, то можно говорить о выживании. Месяц — это не про выживание. Это уже больше про жилье: нужно обустроить основательное укрытие», — объясняет Федоров.
По его мнению, у опытного туриста есть шансы продержаться месяц, но только со всем необходимым снаряжением. У обычной зажигалки газ закончится за неделю. К тому же, полтора месяца в заснеженной тайге семье надо было чем-то питаться. А значит, охотиться, на что способен не каждый турист. Подножный корм не может закрыть все потребности организма. Такое пропитание не покрывает количество калорий, затраченных на его поиск.
Кроме того, в условиях холода и голода неизбежно начинаются конфликты, которые провоцируют фатальные ошибки. Шансы семьи выжить в таких условиях близки к нулю.
История, однако, знает и чудесные случаи. В 1981 году в якутской тайге заблудилась 17-летняя московская студентка Наталья Косорукова. В легкой одежде, с отсыревшими спичками, она 25 дней блуждала по лесу. Питалась прошлогодними ягодами, а чтобы не замерзнуть, спала днем, а шла ночью. Ее нашли живой, хоть и обессиленной. Но история Натальи — исключение.
Побег, медведи или секта?
На фоне отсутствия следов родилось множество версий. Основной для следствия остается несчастный случай. Однако местные жители в это верят с трудом.
«Там эту гору обвивает дорога, то есть, с горы куда ни спустишься — везде будет дорога», —объяснял aif.ru Евгений Кудряшов, директор турбазы «Геосфера», где остановились Усольцевы перед пропажей.
Это подтверждает и инструктор Александр Обедин, водящий походы в Кутурчинское Белогорье.
«Вообще, если подняться на возвышенность, то можно увидеть деревню и все ориентиры. Выйти там достаточно просто, даже если идти по лесу. Да, там водятся хищники — медведи и волки, — но они держатся на почтительном расстоянии от поселка и туристических троп. Заблудиться на Кутурчинах даже гораздо сложнее, чем на красноярских Столбах, просто за счет того, что местность довольно небольшая», — рассказывал ранее эксперт.
Рассматривалось и нападение хищника, так как поисковики видели в районе медведей и волков. Но эксперты отмечают, что медведи редко нападают на группы людей, особенно перед спячкой.
Одна из самых популярных версий в обществе — побег за границу. Говорили о некой «монгольской дороге», которая начинается недалеко от Кутурчина. Но местные жители об этом пути даже не слышали.
«Я даже не знала, что у нас там граница с Монголией есть», — удивляется жительница поселка Валентина.
Кроме того, следователи подтвердили, что загранпаспорта Усольцевых просрочены. Также, по словам сына Ирины Даниила Баталова, Усольцевы оставили корм коту всего на два дня. К тому же, он уверен, женщина бы сообщила своему первенцу о таких планах. Чтобы проверить показания Даниила, его даже вводили в гипноз. Судя по всему, молодой человек не врал.
Эксперты-криминалисты предполагали и похищение сектантами, и убийство браконьерами, но никаких доказательств этим версиям нет.
«Даже если бы напал условный медведь, были бы следы, трупы — их бы наверняка нашли. Ничего этого не обнаружено», — отмечал в разговоре с krsk.aif.ru экс-следователь Федор Глушков.
Пропавший в том же месте.
Загадочности истории добавляет другой случай. Летом 2019 года в тех же местах, в восьми километрах от Кутурчина, бесследно пропал 67-летний Владимир Шатыгин. Он шел по лесу с друзьями и буквально «провалился сквозь землю».
Его история обросла почти мистическими деталями.
«Какие-то грибники там собирали грибы. Перебинтовали ему руку. Когда ему руку закрутили, они услышали, что начали в воздух стрелять. Он и говорит: “Это мои пацаны меня потеряли”. И ушел в тайгу, больше его не видели», — рассказывал сын Шатыгина.
Разные очевидцы говорили, что видели Владимира, но каждый раз он снова уходил. Поисковики оставляли для него еду в охотничьих избушках, но она оставалась нетронутой. К поискам подключали даже кинолога с трупной собакой, но безрезультатно. Владимира Шатыгина так и не нашли ни живым, ни мертвым.
Возникает вопрос — а не образовалась ли в районе Кутурчинского Белогорья мистическая зона, в которой пропадают люди. Известный исследователь аномалий Сергей Ландау опровергает эту версию.
«Эти территории сложны в плане навигации. Там плотная тайга, курумники, резкие перепады рельефа, отсутствие связи. Всё это объективно повышает риск потери ориентации и травм даже у опытных путешественников», — объяснил исследователь.
Когда признают погибшими?
Поскольку тела Усольцевых не найдены, юридически они считаются пропавшими без вести. Как объяснил доцент юринститута СФУ Вячеслав Богданов, по закону есть две процедуры: признание безвестно отсутствующим (через год) и объявление умершим.
«Если гражданин пропал при обстоятельствах, угрожающих смертью, например, в авиакатастрофе, суд может объявить его умершим через шесть месяцев. Но если семья ушла в лес — это неоднозначные обстоятельства. Гипотетически суд может решить, что они могли самостоятельно покинуть регион», — комментирует юрист.
Это значит, что если тела так и не найдут, процедура признания семьи умершей может затянуться на пять лет. Пока же поиски продолжаются силами профессионалов, а судьба семьи Усольцевых остается главной загадкой Красноярского края этой осени.
