Аплодисментами встретили приговор по делу об убийстве Яны Легкодимовой

Сегодня суд в Атырау вынес приговор обвиняемым в убийстве Яны Легкодимовой. Оба мужчины получили пожизненное лишение свободы. Решение присутствующими было встречено громкими аплодисментами, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

Сегодня судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области Зарема Хамидуллина огласила приговор по делу об убийстве 23-летней Яны Легкодимовой. После объявления о том, что оба подсудимых получили пожизненные сроки лишения свободы зал разразился аплодисментами. Издание опубликовало видео из суда.