В воронежском поселке на пожаре нашли тела двух мужчин

Сгорел дом в поселке под Воронежем, обнаружили двух погибших.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 16 ноября пожарные выезжали тушить дом в Панинский район Воронежской области. Огнеборцев вызвали в поселок Октябрьский в 18.02.

На ул. Комсомольской горел двухквартирный дом площадью 72 квадратных метра. Тушили его два пожарных расчета, ликвидировали огонь в 18.45. В результате пожара выгорела жилая однокомнатная квартира, в другой — нежилой — квартире обрушилась кровля. Спасатели обнаружили на пожаре двух погибших — мужчин 51 и 68 лет, причину пожара выясняют, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.