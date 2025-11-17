В воронежском поселке на пожаре нашли тела двух мужчин

На ул. Комсомольской горел двухквартирный дом площадью 72 квадратных метра. Тушили его два пожарных расчета, ликвидировали огонь в 18.45. В результате пожара выгорела жилая однокомнатная квартира, в другой — нежилой — квартире обрушилась кровля. Спасатели обнаружили на пожаре двух погибших — мужчин 51 и 68 лет, причину пожара выясняют, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.