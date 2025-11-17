Витебская транспортная прокуратура выявила в интернет-магазине ограниченные к продаже БПЛА

Указом от 25.09.2023 № 297 «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов» установлен запрет для физических лиц на ввоз на территорию Республики Беларусь, хранение, оборот, эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), авиамоделей и запасных частей к ним в целях противодействия их использования в противоправных целях.
Согласно подп.1.1 п. 1 документа к беспилотным отнесены летательные аппараты, используемые в гражданской авиации, предназначенные для перевозки грузов и (или) оснащенные цифровыми камерами и (или) другим оборудованием, которое позволяет выполнять в процессе полета различные функции, а также идентифицируемые запасные части к таким аппаратам, не относящихся к продукции военного назначения, контролируемой в рамках системы экспортного контроля.
В ходе мониторинга установлено, что на интернет-ресурсе одного из магазинов Витебска, реализующего бытовую технику и электронику, доступны для приобретения гражданами отдельные модели БПЛА. Это прямо противоречит требованиям законодательства. По результатам проверки Витебская транспортная прокуратура внесла предложение руководителю юрлица, в котором потребовала незамедлительно устранить выявленные нарушения, а также обязала разработать и реализовать мероприятия, исключающие размещение на сайте магазина предложения о продаже БПЛА, авиамоделей и иных товаров, оборот которых ограничен.
Органы прокуратуры обращают внимание, что за несоблюдение требований законодательства в сфере оборота БПЛА и авиамоделей установлена административная и уголовная ответственность.