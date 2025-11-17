Суд отложил рассмотрение дела экс-главы Крымского района Леся до 19 ноября

Сергей Лесь также является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), которое расследует следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По версии следствия, господин Лесь является организатором преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ). Якобы по указанию главы Крымского района с января по март 2024 года сотрудник администрации заключил от имени муниципалитета с гражданином несколько договоров купли-продажи земельных участков. Торги не проводились, цена продажи была существенно ниже рыночной, хотя покупатель не имел права на льготный выкуп участков.