Пермячка отсудила деньги за страдания из-за залитой горячей водой квартиры

Жительница Перми отсудила деньги у управляющей компании (УК) за страдания, которые она испытала из-за залитой горячей водой квартиры, сообщает ГУФССП региона.
Инцидент случился в Дзержинском районе города. В одну из ночей местная жительница проснулась от громких звуков. Двигаясь к источнику шума, она выяснила, что причиной оказался прорыв стояка горячей воды в недавно отремонтированной квартире. Уровень воды поднялся на несколько сантиметров в районе коридора и кухни.
Из-за инцидента у женщины начались проблемы с давлением, головокружение и шум в ушах. Симптомы хозяйка квартиры связала с инцидентом. Поскольку стояк относится к общедомовому имуществу, женщина обратилась с претензией о возмещении ущерба к управляющей компании. Всего устранение дефектов и замена мебели обошлись ей в 220 тысяч рублей. Организация перевела ей только часть.
«В ответ на досудебную претензию управляющая компания перечислила потерпевшей чуть более 70 тысяч рублей. За взысканием оставшихся денежных средств пермячка обратилась в суд. После подачи иска УК в полном объеме исполнила свои обязательства по возмещению ущерба», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
Тем не менее, суд также постановил взыскать с УК деньги за экспертизу, моральный вред и штраф за нарушение закона «О защите прав потребителя». Более 140 тысяч рублей удалось взыскать после ареста банковского счёта организации.