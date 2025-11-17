Нижегородская пенсионерка дважды ездила в Москву из-за мошенников

Пожилая нижегородка дважды совершила поездки в Москву, чтобы отдать денежные средства незнакомым лицам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Мошенник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, смог убедить 65-летнюю женщину, проживающую в Приокском районе в том, что ее сбережения под угрозой, и дал инструкции по их защите.
В течение семи дней пенсионерка два раза ездила на такси в столицу и передавала неустановленным лицам снятые с ее банковского счета 700 тысяч и 1 миллион 80 тысяч рублей.
В отделении полиции № 6 УМВД России по Нижнему Новгороду начато и ведется расследование уголовного дела по факту мошенничества.
Общий ущерб от действий мошенника составил 1 миллион 780 тысяч рублей.
Следует помнить, что настоящие представители правоохранительных органов никогда не просят граждан о проведении каких-либо денежных операций.