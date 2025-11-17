Движение на перекрытых участках МКАД восстановлено

«Движение открыто», — говорится в материале.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что движение было закрыто на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта и на съезде с Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.
Восстановлено движение на МКАД в районе Волгоградского проспекта и на съезде с Варшавского шоссе на МКАД, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение открыто», — говорится в материале.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что движение было закрыто на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта и на съезде с Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.