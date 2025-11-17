8-классник из Башкирии унизил и избил мальчика: его поставили на учет в ПДН

В Башкирии инспектор по делам несовершеннолетних МВД Дуванского района в ходе беседы с учениками восьмого класса школы села Сикияз выявил факт конфликта между двумя учащимися, произошедшего в октябре. Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, один из участников инцидента поставлен на профилактический учет в подразделении полиции по работе с несовершеннолетними.
Напомним, ранее прокуратура Башкирии сообщила об организации проверки по этому случаю. По предварительным данным, в прошлом месяце в одной из школ Дуванского района между двумя учащимися произошел конфликт, в ходе которого 13-летний мальчик получил травмы.
Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства и причины случившегося, проверяет исполнение законодательства о несовершеннолетних, а также дает оценку действиям должностных лиц образовательной организации и родителей. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
