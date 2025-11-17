Ричмонд
Мертвого мужчину нашли под Ворошиловским мостом в Ростове

Ростовчане сообщили о смерти мужчины в районе набережной.

Источник: Комсомольская правда

Под Ворошиловским мостом в Ростове-на-Дону нашли умершего мужчину. По крайней мере, так утверждают очевидцы. Пост о происшествии был опубликован в соцсетях вечером 16 ноября.

Предварительно, неподвижное тело находилось на проезжей части улицы Береговой. Интернет-пользователи в комментариях предположили, что мужчина мог нечаянно упасть с моста.

Официальной информации пока нет, поэтому нельзя сказать, что в действительности и каким образом произошло. Детали случившегося должны проверить правоохранители.

