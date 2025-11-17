Ричмонд
Трамвай протаранил автобус на юге Петербурга

ДТП с участием общественного транспорта произошло в Северной столице.

Источник: Комсомольская правда

Около 08:00 утра 17 ноября на пересечении Купчинской улицы и улицы Ярослава Гашека в Петербурге трамвай протаранил автобус. После этого движение на участке временно остановилось. Об этом сообщил 78.ru.

— Виновником аварии стал водитель автобуса — при повороте он не пропустил трамвай, — привел телеканал слова представителя «Горэлектротранса».

В результате ДТП с участием общественного транспорта никто не пострадал. На опубликованных кадрах видно, что из-за мощного столкновения стекло в двух окнах автобуса частично разбилось. Кроме того, нижняя часть его корпуса получила заметные потертости. Однако на данный момент движение на участке осуществляется в обычном режиме.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала об аварии в поселке в Ленинградской области, где друг в друга врезались EXEED и погрузчик Locking. В результате дорожного происшествия погиб 53-летний водитель легковушки, его юную пассажирку увезли в больницу.