Трамвай протаранил автобус на юге Петербурга

Около 08:00 утра 17 ноября на пересечении Купчинской улицы и улицы Ярослава Гашека в Петербурге трамвай протаранил автобус. После этого движение на участке временно остановилось. Об этом сообщил 78.ru.
— Виновником аварии стал водитель автобуса — при повороте он не пропустил трамвай, — привел телеканал слова представителя «Горэлектротранса».
В результате ДТП с участием общественного транспорта никто не пострадал. На опубликованных кадрах видно, что из-за мощного столкновения стекло в двух окнах автобуса частично разбилось. Кроме того, нижняя часть его корпуса получила заметные потертости. Однако на данный момент движение на участке осуществляется в обычном режиме.
