Трамвай протаранил автобус на юге Петербурга

В результате ДТП с участием общественного транспорта никто не пострадал. На опубликованных кадрах видно, что из-за мощного столкновения стекло в двух окнах автобуса частично разбилось. Кроме того, нижняя часть его корпуса получила заметные потертости. Однако на данный момент движение на участке осуществляется в обычном режиме.