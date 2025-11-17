Таможенники в Шереметьеве пресекли контрабанду ювелирных изделий на 9,4 млн рублей

«Более тысячи ювелирных изделий, бриллиантов и самоцветов стоимостью 9,4 млн рублей обнаружили шереметьевские таможенники у иностранца, прибывшего из Индии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инспекторы остановили 43-летнего мужчину на зеленом коридоре для выборочного контроля. Как сообщили в ведомстве, в карманах брюк у него находились кольца, серьги и разноцветные камни в небольших zip-пакетах. Сам гражданин пояснил, что вез подарки друзьям и таможенных правил не знает.
«Экспертиза установила, что украшения изготовлены из золотого сплава 750-й, 585-й и 375-й пробы, а драгоценные и полудрагоценные камни — это бриллианты, танзаниты, турмалины, топазы, кварцы, адуляры, бериллы, гранаты, корунды», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до 1 млн рублей.