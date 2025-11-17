Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таможенники в Шереметьеве пресекли контрабанду ювелирных изделий на 9,4 млн рублей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили более тысячи ювелирных изделий и драгоценных камней на 9,4 млн рублей у пассажира, прибывшего из Индии. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Источник: Агентство «Москва»

«Более тысячи ювелирных изделий, бриллиантов и самоцветов стоимостью 9,4 млн рублей обнаружили шереметьевские таможенники у иностранца, прибывшего из Индии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы остановили 43-летнего мужчину на зеленом коридоре для выборочного контроля. Как сообщили в ведомстве, в карманах брюк у него находились кольца, серьги и разноцветные камни в небольших zip-пакетах. Сам гражданин пояснил, что вез подарки друзьям и таможенных правил не знает.

«Экспертиза установила, что украшения изготовлены из золотого сплава 750-й, 585-й и 375-й пробы, а драгоценные и полудрагоценные камни — это бриллианты, танзаниты, турмалины, топазы, кварцы, адуляры, бериллы, гранаты, корунды», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до 1 млн рублей.