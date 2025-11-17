В Севастополе задержали застройщика, обманувшего 25 клиентов на 42 млн

Ранее мы писали, что в Крыму риелторов арестовали за махинации с жилищными сертификатами на сумму больше 66 миллионов рублей. Судья отправил под стражу сотрудников агентства недвижимости в селе Доброе. Их подозревают в присвоении крупной суммы денег из местного бюджета. При выборе меры пресечения суд учел, что злоумышленники могут скрыться от следствия.