В Севастополе задержали застройщика, обманувшего 25 клиентов на 42 млн

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело в отношении 39-летнего коммерсанта, не исполнившего перед клиентами обязательства по постройке индивидуальных жилых домов, сообщает пресс-служба УМВД по городу.
По данным следствия, с 2023 по 2024 год мужчина, руководивший компанией «Домус», заключал договоры на строительство жилья и брал предоплату. Он обещал сдать готовые дома через 120 дней, однако строительство не завершил. В некоторых случаях возвели только стены, в других работы остановились на стадии фундамента.
Пострадали 25 жителей Севастополя и Крыма. Предварительный ущерб оценивается более чем в 42 млн рублей. Точную сумму определят после 25 строительно-технических экспертиз недостроенных объектов.
Подозреваемого задержали. При обыске были изъяты документы, компьютерная техника и другие улики. На имущество фигуранта и связанных с ним лиц наложили арест на сумму около 2 млн рублей.
Следствие продолжается. Полиция выясняет, причастны ли другие руководители компании к мошенничеству, и ищет новых пострадавших.
Ранее мы писали, что в Крыму риелторов арестовали за махинации с жилищными сертификатами на сумму больше 66 миллионов рублей. Судья отправил под стражу сотрудников агентства недвижимости в селе Доброе. Их подозревают в присвоении крупной суммы денег из местного бюджета. При выборе меры пресечения суд учел, что злоумышленники могут скрыться от следствия.