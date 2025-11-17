Пенсионер получил уголовное дело из-за находки во время досмотра в минском метро. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ведомстве отметили, что в поле зрения сотрудников милиции попал 66-летний житель Гомельской области. Во время досмотра ручной клади в вестибюле станции «Уручье» минского метрополитена, у мужчины обнаружили предмет похожий на патрон.
Эксперт при проведении баллистической экспертизы установил, что патрон пригоден для стрельбы. Пенсионер пояснил, что нашел его на улице и просто о нем забыл. Было заведено уголовное дело по статье 295 Уголовного кодекса.