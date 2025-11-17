Омич нашёл ртуть в потолке хрущёвки во время ремонта

В Омске произошёл необычный случай — житель дома на проспекте Мира во время ремонта обнаружил ртуть, вытекшую из потолочного перекрытия. Мужчина снимал старую плитку на пятом этаже, когда заметил опасное вещество. Об этом сообщают наши коллеги из Om1.
Происхождение ртути остаётся загадкой. Как выяснилось, по новым правилам собирать опасные отходы должна управляющая компания. Семье пришлось обойти несколько инстанций, пока они не получили чёткий алгоритм действий.
Специалисты пояснили, что УК обязана вызвать специализированную организацию для демеркуризации помещения. В Омске этими вопросами занимается аварийно-спасательная служба «Днепр». Ртуть особенно опасна тем, что её пары могут причинить серьёзный вред здоровью.