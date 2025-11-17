Омич нашёл ртуть в потолке хрущёвки во время ремонта

В Омске произошёл необычный случай — житель дома на проспекте Мира во время ремонта обнаружил ртуть, вытекшую из потолочного перекрытия. Мужчина снимал старую плитку на пятом этаже, когда заметил опасное вещество. Об этом сообщают наши коллеги из Om1.