Шестнадцать гаек проглотил 3-летний ребенок из Воронежа

Трехлетний малыш был доставлен в приемное отделение Областной детской клинической больницы № 2 Воронежа после того, как родители заподозрили, что их сын мог проглотить несколько гаек. Несмотря на полное отсутствие симптомов на момент осмотра, рентгеновский снимок брюшной полости показал шокирующую картину: в желудочно-кишечном тракте ребенка находилось шестнадцать металлических деталей.

Маленького пациента немедленно госпитализировали для постоянного наблюдения из-за высокого риска развития опасных для жизни осложнений. Врачи приняли решение применить консервативную тактику лечения, поскольку проглоченные гайки не были магнитными и не представляли непосредственной химической угрозы.

Медики назначили ребенку специальную диету, обеспечили полный покой и установили строгий контроль за пациентом, параллельно проводя регулярные рентгенографические исследования для отслеживания движения инородных тел.

На третий день наблюдения все шестнадцать гаек благополучно покинули организм ребенка естественным путем. Малыш был выписан из стационара.