Шестнадцать гаек проглотил 3-летний ребенок из Воронежа

Маленького пациента немедленно госпитализировали для постоянного наблюдения из-за высокого риска развития опасных для жизни осложнений. Врачи приняли решение применить консервативную тактику лечения, поскольку проглоченные гайки не были магнитными и не представляли непосредственной химической угрозы.
Медики назначили ребенку специальную диету, обеспечили полный покой и установили строгий контроль за пациентом, параллельно проводя регулярные рентгенографические исследования для отслеживания движения инородных тел.
На третий день наблюдения все шестнадцать гаек благополучно покинули организм ребенка естественным путем. Малыш был выписан из стационара.