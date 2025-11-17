Шестнадцать гаек проглотил 3-летний ребенок из Воронежа

Трехлетний малыш был доставлен в приемное отделение Областной детской клинической больницы № 2 Воронежа после того, как родители заподозрили, что их сын мог проглотить несколько гаек. Несмотря на полное отсутствие симптомов на момент осмотра, рентгеновский снимок брюшной полости показал шокирующую картину: в желудочно-кишечном тракте ребенка находилось шестнадцать металлических деталей.