Против россиянина возбудили дело за попытку вывоза крупной суммы из Беларуси

Мужчина следовал рейсом в Баку и выбрал «зеленый коридор», тем самым подтвердив отсутствие товаров, подлежащих таможенному декларированию. Во время устного опроса пассажир сообщил сотрудникам Минской региональной таможни, что имеет при себе 500 тысяч российских рублей (это примерно 18 тысяч белорусских рублей или 6 тысяч долларов).
«Только при последующем осуществлении дополнительных форм таможенного контроля он предъявил наличные денежные средства в размере 56 тысяч долларов США в эквиваленте. Мужчина пояснил, что деньги были заработаны», — уточнили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК Беларуси, которая предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения свободы на срок от двух до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок.
Это не первый случай, когда белорусские таможенники выявляли незаконный вывоз крупных сумм наличных. В 2022 году в аэропорту «Минск» был задержан 31-летний гражданин России, пытавшийся вывезти свыше 57 тысяч долларов, не указав их в декларации. Во время проверки выяснилось, что в личных вещах гражданина также были спрятаны более миллиона российских рублей.
Таможня напоминает, что вывоз свыше 10 тысяч долларов США в эквиваленте без письменного декларирования запрещен.