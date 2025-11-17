Против россиянина возбудили дело за попытку вывоза крупной суммы из Беларуси

Это не первый случай, когда белорусские таможенники выявляли незаконный вывоз крупных сумм наличных. В 2022 году в аэропорту «Минск» был задержан 31-летний гражданин России, пытавшийся вывезти свыше 57 тысяч долларов, не указав их в декларации. Во время проверки выяснилось, что в личных вещах гражданина также были спрятаны более миллиона российских рублей.