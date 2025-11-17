В Челябинске посетители эвакуировались из ТРЦ «Фиеста»

В челябинском ТРЦ «Фиеста» 17 ноября объявили эвакуацию. Продавцам и посетителям центра пришлось срочно выйти на улицу. По свидетельствам очевидцев, к комплексу подъехали пожарные автомобили.
Как рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области, в ТРЦ никто не пострадал. Обошлось без чрезвычайных происшествий.
— Была ложная с работка пожарной сигнализации, — объяснили в чрезвычайном ведомстве.
Напомним, в прошлом году «Фиесту» эвакуировали не просто из предосторожности — в здании тогда загорелся магазин «Мир шапок». А до того пожарная сигнализация в ТРЦ включилась из-за выброса пара на фудкорте.