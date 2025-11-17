Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковных Мытищах произошел пожар склада на территории церкви

Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Мытищах, огонь локализован на 900 кв. метрах. К ликвидации пожара привлечены 40 спасателей и 13 единиц техники.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Крупный пожар произошел в подмосковных Мытищах: на территории храма Николая Чудотворца загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Распространение огня локализовано на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным МЧС, к тушению по адресу: улица Красина, дом 1А, привлечены значительные силы — около 40 человек и 13 единиц техники.

«Происходит возгорание горюче-смазочных материалов внутри складского помещения на площади 800 квадратных метров», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Как уточнили в министерстве, по предварительным данным, пострадавших нет.