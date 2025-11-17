В подмосковных Мытищах произошел пожар склада на территории церкви

Крупный пожар произошел в подмосковных Мытищах: на территории храма Николая Чудотворца загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Распространение огня локализовано на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По данным МЧС, к тушению по адресу: улица Красина, дом 1А, привлечены значительные силы — около 40 человек и 13 единиц техники.
«Происходит возгорание горюче-смазочных материалов внутри складского помещения на площади 800 квадратных метров», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Как уточнили в министерстве, по предварительным данным, пострадавших нет.