Крымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. Житель Бахчисарайского района проведет 12 лет в колонии за попытку сбыта синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.

Суд установил, что мужчина стал участником преступной группы, которая продавала запрещенные вещества через интернет.

«В мае 2025 года осужденный приобрел оптовую партию наркотического средства — производное N-метилэфедрона массой 21 грамм. Расфасовав наркотик на мелкие порции, осужденный оборудовал на территории Бахчисарайского района 7 тайников с запрещенными веществами, намереваясь сбыть их бесконтактным способом», — говорится в сообщении.

Преступную задумку пресекли сотрудники ОМВД России по Бахчисарайскому району.

Как сообщалось ранее, 54-летний житель Кировского района отправится в колонию за выращивание конопли на арбузном поле.