Крымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков

Суд установил, что мужчина стал участником преступной группы, которая продавала запрещенные вещества через интернет.
«В мае 2025 года осужденный приобрел оптовую партию наркотического средства — производное N-метилэфедрона массой 21 грамм. Расфасовав наркотик на мелкие порции, осужденный оборудовал на территории Бахчисарайского района 7 тайников с запрещенными веществами, намереваясь сбыть их бесконтактным способом», — говорится в сообщении.
Преступную задумку пресекли сотрудники ОМВД России по Бахчисарайскому району.
