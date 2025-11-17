Пиротехническое шоу во время беспилотной опасности устроили воронежцы

Салют во время действия в регионе режима опасности атаки БПЛА запустили в Новой Усмани. Громкие звуки напугали жителей близлежащих домов. Кадрами запуска фейерверков очевидцы поделились в соцсетях.
Неизвестные устроили пиротехническое шоу на улице Октябрьской вечером воскресенья, 16 ноября.
Подобные инциденты происходят в регионе уже не в первый раз. Так, например, в конце октября неизвестные запустили салют в микрорайоне Шилово Советского района. До этого фейерверк в неспокойное для страны время заставлял испугаться жителей и других районов Воронежа.
Напомним, что режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохранялся почти 13 часов. Он был объявлен накануне вечером, в 20:22, и отменен в 9:12 сегодня, 17 ноября. За это время в небе над четырьмя районами региона уничтожили пять БПЛА.