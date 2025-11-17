Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани бывшего фитнес-тренера осудили на 17 лет

Мужчина совершил преступление сексуального характера против 11-летней девочки.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 17 ноября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал виновным бывшего фитнес-тренера из Екатеринбурга в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки, его приговорили к 17 годам лишения свободы и принудительному лечению у психиатра. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Бывший фитнес-тренер из Екатеринбурга признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в колонии особого режима. По решению суда к нему также будет применена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра по месту отбывания наказания», — говорится в сообщении.

В ходе судебных разбирательств он не признал вину, выдвигал разные версии совершаемых им действий. Мужчина ранее уже имел судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Уголовное дело находилось в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. По данным следствия, в Анапе в июле 2024 года фигурант на лестничной площадке многоквартирного дома совершил в отношении 11-летней девочки преступление сексуального характера.