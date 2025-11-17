На Кубани бывшего фитнес-тренера осудили на 17 лет

«Бывший фитнес-тренер из Екатеринбурга признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в колонии особого режима. По решению суда к нему также будет применена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра по месту отбывания наказания», — говорится в сообщении.